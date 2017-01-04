Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Reina saldırısı ile ilgili oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. Ergün Diler'in tezleri sosyal medyada olay oldu.

İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı ile ilgili en ilginç yorum Ergün Diler'den geldi.Ergün Diler Reina saldırısının asıl hedefinin Kraliçe Elizabeth olduğunu iddia ederken, bunun çözümlesini ise şöyle yaptı: "İspanyolca REY KRAL, REİNA ise KRALİÇE demekti!"İspanyolca REY KRAL, REİNA ise KRALİÇE demekti! Birileri KRALİÇE’yi hedef alıyordu!İspanya’da COPA del REY vardır! Futbolu bilenler hatırlar! KRAL KUPASI… KRALİÇE ile olan hesaplaşma ise REİNA’da görüldü…Kanlı finali burada yaptılar! Biz bilmeyiz ama CIA’nın içinde NATO ile bağlantılı bir ekip vardır…İnanın #Reina’da o gece kimlerin olacağını biliyorlardı.Bilirler Yerli yabancı herkesi hedef aldılar! “SİZİ DÜNYADAN KOPARTIRIZ!” demek içinEğlence dünyasının manastırıdır Reina VURDULAR. Hedef #Reina ve içerideki masum gençler gibi görünse de asıl mesaj KRALİÇE ELIZABETH’eydi!ANADOLU iki tarafın meselesi olduğu için HESAPLAŞMA Reina’daydı! Olaylara böyle bakalım.