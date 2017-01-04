35 yaşındaki vlogger, normal doğumun zorluklarını herkese göstermek için doğumunu canlı yayınladı

Vlogger Sarah-Jane Ljungstrom, normal doğumun zorluklarını herkese göstermek için doğumunu Facebook'ta canlı yayınladı. The Sun'da yayınlanan habere göre, evinde pizza yerken suyu gelen Ljungstrom, o anda yayını başlattı. 24 saat süren sancıları sırasında 5 video çeken ve belirli aralıklarla canlı yayın yapan kadını 200 binden fazla kişi izledi.3 çocuk annesi kadın, neden böyle bir karar verdiğini şu sözlerle anlattı: "Diğer annelerin doğum hikayeleri bana çok yardımcı oldu. Doğum, filmlerdeki gibi değil. Bu yüzden diğer anne adaylarına gerçek bir doğumun nasıl olduğunu göstermek istedim."