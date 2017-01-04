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4 Ocak 2017

Doğumunu Facebook'tan 200 bin kişi canlı izledi!

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35 yaşındaki vlogger, normal doğumun zorluklarını herkese göstermek için doğumunu canlı yayınladı
Doğumunu Facebook'tan 200 bin kişi canlı izledi! Vlogger Sarah-Jane Ljungstrom, normal doğumun zorluklarını herkese göstermek için doğumunu Facebook'ta canlı yayınladı. The Sun'da yayınlanan habere göre, evinde pizza yerken suyu gelen Ljungstrom, o anda yayını başlattı. 24 saat süren sancıları sırasında 5 video çeken ve belirli aralıklarla canlı yayın yapan kadını 200 binden fazla kişi izledi.

3 çocuk annesi kadın, neden böyle bir karar verdiğini şu sözlerle anlattı: "Diğer annelerin doğum hikayeleri bana çok yardımcı oldu. Doğum, filmlerdeki gibi değil. Bu yüzden diğer anne adaylarına gerçek bir doğumun nasıl olduğunu göstermek istedim."

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