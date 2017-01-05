Doğan Grubu'na bu sabah terör operasyonu düzenlenmiş, operasyonda şirketin avukatı ile eski CEO'su gözaltına alınmıştı

15 Temmuz'dan sonra başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar, bugün Aydın Doğan'ın kapısını da çaldı.Doğan Holding'in Üsküdar'da bulunan binasına Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından FETÖ baskını düzenlendi, şirketin avukatı Erem Turgut Yücel ve eski CEO'su Yahya Üzdiyen ise gözaltına alındı.Aydın Doğan'ın en yakınındaki bu isimlerin önemine ise operasyonun hemen ardından gazeteci-yazar Cem Küçük twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. "Aydın Doğan'ın en has en kozmik iki adamı FETÖ'den gözaltına alındı." diyen Küçük, iki isim üzerinden Doğan medyasını işaret ederek 'Yolun sonu göründü' ifadelerine yer verdi.