Otel asansöründe mahsur kalan Sarah Jessica Parker, kurtarılma anını sosyal medyada yayınladı

Sex and the City dizisinde canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteriyle ünlenen Sarah Jessica Parker, New York'ta misafir olduğu bir otelin asansöründe mahsur kaldı.51 yaşındaki ABD'li oyuncu, altıncı katta kalan asansörden kurtarılma anında çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştı.Videoda, sıkışan asansör kapısının dışarıdan açılmaya çalışılması dikkat çekti. Video boyunca konuşan Parker, “Şu anda 12 dakikadır asansördeyiz. Herkes canla başla çalışıyor. Paniğe kapılmadık” ifadesini kullandı.Herkesin içeride kalanlara yardımcı olduğunu belirten Parker, kurtarılma anı videosunda “Panik olmadık. Yemeğimiz, suyumuz ve şarjı dolu telefonlarımız yanımızda. Yeni insanlarla tanıştık ve çok umutluyuz” dedi.