Sosyal medya hesabından solaryuma girmeden önce çıplak fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Sırp reality yıldızı Senada Nurkic'in hesabı Instagram tarafından askıya alındı.

Instagram modaretörlerinin bir fotoğrafının aşırı derece açık olduğunu tespit ettiği 25 yaşındaki 'Balkan Güzeli' lakaplı Sırp reality yıldızı Senada Nurkic'in hesabı askıya alındı.Sırp yıldız sakıncalı bulunan fotoğrafında solaryuma girmeden önce çıplak bir şekilde ve göğüslerini sadece bir eli ile kapatıp selfie çekiyor.Instagram yetkilileri ise reality yıldızına açık fotoğraflarını tamamen silmesini aksi taktirde hesabının süresiz bir şekilde kapatılacağını bildirdiler.