Siber korsanların hedefi olan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın mahrem fotoğrafları yayınlandı. Güzel spiker konuyla alakalı "Suçluluk duymuyorum" dedi

İtalyan Sky Sport televizyon spikeri Diletta Leotta, çıplak fotoğraflarının internette yayınlanması sonrasında gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.25 yaşındaki güzel sunucu, mahrem fotoğraflarının hacklenerek yayınlanmasına dair ilk röportajda, "Benim başıma gelen bu felaketin aynısını yaşayan genç kızlara ve erkeklere suçlu hissetmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Herkes kendi hayatında, mahremiyetinde ve cep telefonunda istediğini özgürce yapabilme hakkına sahip" sözlerini dile getirdi.Sosyal medya hesabında 1 milyon takipçisi olan güzel sunucu, çıplak pozlarının internette yayınlanması sonrasında gelen binlerce mesajla başa çıkamadığını söyledi.Ünlü İtalyan futbolcu Mario Balotelli, "Herkes kendi bedeniyle iyi ya da kötü ne yapmak istediği konusunda serbesttir. Her kim bunu suistimal ediyorsa aşağılık pisliktir" satırlarını yazarak ünlü sunucu Leotta'ya destek çıktı.Yayınlanan sadece birkaç fotoğrafın kendisine ait olduğunu belirten 25 yaşındaki sunucu, "Telefonum gelen çağrılardan, mesajlardan ve Whatsapp iletilerinden ötürü sürekli çalıyordu. Başta ağlamadım, tuhaf geldi fakat üç gün sonra daha fazla dayanamayıp hüngür hüngür ağladım" ifadelerine yer verdi."O fotoğrafların birkaçını sanırım birine göndermiştim. Yıllardır o fotoğrafları görmemiştim. Onları sildiğimi düşünüyordum. O fotoğrafları çekici olarak dahi niteleyemiyorum. Daha sonra o fotoğrafların benim özel arşivime ait olduğunu fark ettim. Biri kasıtlı olarak benim iCloud hesabıma sızıp o fotoğrafları almış olmalı." sözlerini sarf etti. Güzel sunucu Leotta, tedbirsiz olmakla hatta çıplak fotoğraflarını kendisinin sızdırdığıyla dahi itham edildiğini belirtti. Diletta Leotta, İtalyan Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ile birlikte İtalya Serie B futbol ligine dair bir spor programında sunuculuk kariyerine devam ediyor.