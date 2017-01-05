Facebook, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonrası İzmir'de bulunan kullanıcılar için "Güvendeyim" butonunu devreye soktu

Facebook, İzmir Adliye'sinde meydana gelen terör saldırısı sonrası güvenlik durumu kontrolü için İzmirli kullanıcılara bildirim gönderdi. Kullanıcılar bu bildirimleri onaylayarak, arkadaş listesinde bulunanlarla paylaşabiliyor.Akşam saatlerinde İzmir Adliyesi'nin hâkim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi.Saldırının ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Patlamanın ardından çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirilirken 1 teröristin kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırıda 1'i polisimiz 1'i adliye çalışanı olmak üzere 2 kişi şehit oldu, 7 kişi de yaralandı.Facebook ise bu terör saldırısı sonrası İzmir'deki kullanıcılarına "güvende misin?" kontrolü için bildirim gönderdi. Kullanıcılar, Facebook'un bu uygulaması ile durumlarını güvendeyim ya da etkilenen bölgede değilim seçeneği ile belirliyor.