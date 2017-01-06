O fotoğraf dikkat çekti...

ABD Büyükelçiliğinin, 19 Temmuz 1980’de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Türkiye’nin eski başbakanlarından Nihat Erim’in fotoğrafını #TürkAmerikanDostluğu etiketini kullanarak paylaşması dikkat çekti.ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından 1971-1972 yıllarında Türkiye Başbakanlığı görevinde bulunan ve Türkiye’nin suikasta uğrayarak öldürülen tek başbakanı olan Erim’in, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon’la yaptığı görüşmeden bir kare paylaştı.İlginç olan, Nihat Erim’in ABD Başkanı’yla yaptığı görüşmenin 19 Mart 1971 tarihinde yapılmasıydı. Erim’in ABD ziyaretinin yıl dönümü olmamasına rağmen yapılan bu paylaşım merak uyandırırken, büyükelçiliğin #Throwback Thursday (#tbt) ve #TürkAmerikanDostluğu etiketlerini kullanması ilgi çekti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı ise, ABD’nin, bu tweetle Türkiye’ye açık bir şekilde mesaj vermeye çalıştığını savundu.19 Temmuz 1980 tarihinde gerçekleştirilen Nihat Erim Suikasti, 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte önemli dönemeçlerden biri olarak kabul ediliyor.Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabı, her perşembe dünya genelinde eski fotoğrafları paylaşırken kullanılan #tbt (Throwback Thursday) etiketiyle çeşitli paylaşımlarda bulunuyor.