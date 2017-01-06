43 yaşındaki eski manken ve sunucu Defne Samyeli, 2013 yılından beri aşk yaşadığı isim Prof. Dr. Emre Alkin ile yollarını ayırdı

Türkiye eski üçüncü güzeli Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin'in babası Eren Talu'dan 2011'de boşandıktan bir yıl sonra Prof. Dr. Emre Alkin ile aşk yaşamaya başlamış ve ilişkilerinin birinci yılında nişan yüzüğünü takarak evliliğe adım atmıştı.Evlenecekleri gözüyle bakılan çiftten kötü haber geldi.. Eylül ayında oyunculuk eğitimi almak için gittiği Amerika'dan yeni gelen Defne Samyeli, Prof. Dr. Emre Alkin ile yollarını dostça ayrıdı. Ayrılığın nedeni ise gelecek planlarının ayrı olması...Çift ayrılığın ardından sosyal medyadan da birbirlerini takip etmekten vazgeçmedi. Alkin'in, Samyeli için yazdığı "Senin bir gülüşünü, bir bakışını kaçırmak istemem. Dünya bir yana, sen bir yana. Seni keşfetmeye devam edeceğim. Böyle geçecek ömür" şeklindeki aşk dolu paylaşımları silmedi.