Yavuz Seçkin, son filmi ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’ için çektiği kredi yüzünden herşeyini kaybetti

Yavuz Seçkin, yapımcılığını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’ adlı film için bankadan çektiği 100 bin TL’lik krediyi ödemekte sıkıntı yaşayınca evine haciz geldi.Türk filmlerinin gişedeki başarısı üzerine birçok ünlü isim gibi yapımcılığa soyunan Yavuz Seçkin haciz şoku yaşadı.Ünlü komedyen, bütün birikimi olan 2 milyon TL’yi 16 Eylül’de vizyona giren ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’a yatırmış, 100 bin TL de kredi çekmişti. Film gişede ilgi görmeyince Seçkin maddi sıkıntıya düştü.Ünlü komedyen Yavuz Seçkin'in banka kredisini geri ödeyememesi üzerine geçtiğimiz günlerde evine haciz memurları geldi.Bu gelişme üzerine Seçkin, bankanın avukatlarıyla görüşerek anlaşma yoluna gidip borcun yeniden yapılandırılmasını talep etti. Sanatçının yeni bir ödeme tarihi vermesi üzerine haciz işlemi durduruldu.