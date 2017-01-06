Yoğun kar yağışı ve tipi İstanbul'u esir aldı. Trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90'ı gördü

İstanbul'da beklenen kar yağışı öğleden sonra başladı. Kar yağışı ufak maddi hasarlı kazalara ve araç arızalarına neden olurken, İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle beraber yoğunlaşan trafik yüzde 90'a çıkarken, TEM'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Başakşehir - Fenertepe Bağlantı Yolu Arnavutköy istiklametinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR yan yattı.TIR yaklaşık 2 saat boyunca yoldan kaldıralamadığı için araç sahipleri yolda kaldı. Bazı araç sahipleri kontak kapatıp yürümeye başladı.