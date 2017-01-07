Dünden itibaren İstanbul'u etkisi altına kar yağışı haberini sunan Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları canlı yayına yansıdı

Doğan Holding bünyesinde bulunan CNN Türk'ün muhabiri Fulya Öztürk, Kanal D Ana Haber'e canlı bağlandı.Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ile trafiğin felç olduğunu anlatan muhabir Öztürk, tipi nedeniyle adeta buz kesti.Üstü başı kar olan muhabiri, Kanal D Ana Haber spikeri Serdar Cebe, "Aman Fulya aman diyorum sen de dikkat et! Üzerini sil, yüzünü sil, donma tehlikesi geçirebilirsin" diyerek uyardı.