Eski Genelkurmay Başkanı Özel, Darbe Komisyonu'nun "FETÖ mensuplarıyla ilgili nasıl bir işlem yaptınız sorusunu" yanıtladı.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Necdet Özel, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun yazılı sorularına yanıt verdi.Komisyon Özel'e, "Görevde bulunduğunuz dönemde, FETÖ mensuplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılması için yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildi ise nasıl bir işlem yaptınız?" sorusunu yöneltmişti.Akşam Gazetesi'nin haberine göre Necdet Özel, 2014 yılında isim bazında bir liste iletildiğini, kendisinin de bu isimleri ilgili komutanlıklara idari soruşturma yapılması için gönderdiğini anlattı. Ayrıca, Genelkurmay Askeri Savcılığı'na da adli soruşturma emri verdiğini söyledi.Bu isimlerle ilgili somut bir delil bulunamadığını belirten Özel, "Tamamlanan idari soruşturmalarda ilgili personel hakkında yasal bir işlem yapılmasına gerek duyulmadığı değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.