TRT 1'in 'Sevda Kuşun Kanadında' dizisinden ayrılan Deniz Baysal, kendisine açılan tazminat davası hakkında konuştu ve dizinin ağır şartlarını eleştirdi

Dizi Oyuncusu Deniz Baysal: 18 Saat Çalıştırıldım, Ücretimi Alamadım6 saat önceTRT 1'in 'Sevda Kuşun Kanadında' dizisinden ayrılan Deniz Baysal, kendisine açılan tazminat davası hakkında konuştu ve dizinin ağır şartlarını eleştirdi.TRT'deki "Sevda Kuşun Kanadında" adlı diziyi bırakıp "Rüzgarın Kalbi"nde rol almaya başladığı iddiasıyla 260 bin liralık tazminat davası açılan Deniz Baysal, dizinin çalışma saatleri ve oyunculuk ücreti hakkında eleştirilerde bulundu.18 saate varan ağır çalışma şartları nedeniyle sözleşmeyi feshettiğini açıklayan Deniz Baysal, şöyle dedi: "Hiçbir yapımcının bir oyuncuyu 9 saatten fazla çalışmaya zorlamaya hakkı yoktur. Ayrıca oyunculuk ücretini zamanında alamadım. Dizide başrol oyuncularından birisi olduğum halde rolüm de az yayınlandı. Davanın reddini istiyorum."