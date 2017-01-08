Ajda Pekkan, Funda Arar, Ziynet Sali, Levent Yüksel,Nilüfer, Deniz Seki ve Cenk Eren gibi önemli isimlere verdiği şarkılarıyla bilinen Hürriyet yazarı albüm çıkardı

Hürriyet yazarı Onur Baştürk albüm çıkardı. İlk olarak Fizy'de yayınlanan, ardından 9 Ocak'ta tüm dijital platformlardan yayınlanacak albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Onur Baştürk'e ait."Şarkıları yaparken tek başımaydım ama sonrasında yola aranjörüm Daniel Taşel’le devam ettik" diyen Onur Baştürk'ün ilk albümündeki sekiz şarkının yedisinin düzenlemesi Taşel'e ait.Hürriyet’te yer alan habere göre; Emre Ataker'in düzenlediği, albümün çıkış şarkısı olan "Söyle Bana"nın videosu, Baştürk’ün daha önce yayınlanan iki single’ın videosunda olduğu gibi yine Emir Sarısaç imzalı. Pronto Tour Plus’ın katkılarıyla İzlanda’nın güneyindeki siyah kumsalda çekilen video klip, siyah beyaz görüntülerden oluşuyor.Onur Baştürk, albümü şu cümlelerle anlattı:“Kimse benden böyle bir şey beklemiyordu. Aslında ben de beklemiyordum. Bir anda oldu. Sanki yanı başımda bir nehir vardı ve ben nehri sadece uzaktan seyrediyordum. Arada bakmak güzel geliyordu. Sonra bir gün bu nehre itildim ya da kendimi ittim; orası biraz muamma… Ve kendimi o nehrin içinde yüzerken buldum: Tam anlamıyla akıyordum. Nihayet nehrin sonundaki şelaleye vardığımda elbette aşağıya düşmem kaçınılmazdı. İşte düştüm, buradayım! Tamamında bir aşkı (ya da nehirdeki akışı) anlattığım bir albümle: Hiçbir şey olmamış gibi mi kalayım? Evet, bir aşk. Hem akıntıda hem de akıntıya karşı! O yüzden isyan da var (fazlasıyla), hüzün ve heyecan da…”