İstifasını açıklamıştı...

Axel -Springer Yayın Grubu'na bağlı Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild’den istifasını açıklayan eski Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann’ın yine aynı yayınevinde çalışan birine cinsel tacizde bulunduğu ve konu ile ilgili hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.odatv'den Süheyla Kaplan'ın Alman medyasına dayanarak aktardığı habere göre, Almanya’nın Postdam kentinde medyadaki üst düzey çalışanlara yönelik gerçekleştirilen iç seminer sonrasında, yine aynı medyada çalışan bir kadının cinsel tacize uğradığı ve Kai Diekmann hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.Postdam Eyalet Savcılığı 2016 yılının ikinci yarısında Kai Diekmann hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Savcılık konunun içeriği ile ilgili fazla bilgi vermedi.Kei Diekmann’ın avukatı Diekmann Otmar Kury söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, soruşturmayı yürüten mercilere karşı büyük bir güven duyduklarını belirtti.Axel-Springer Verlag’in (Yayınevi) bir sözcüsü ise Kai Dikemann’ın istifa kararını bu olaydan daha önceden verdiğini ve bu olayın muhtemelen istifa kararını hızlandırdığını söyledi.Diekmann 2011 yılından beri Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yürütüyordu.