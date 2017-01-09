İki hafta önce Gazete Habertürk ile yollarını ayıran o köşe yazarı geri dönüş yaptı.

Habertürk gazetesinin eski yazarı Soli Özel, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından yeniden Habertürk’e geri döndü. Ayrılığının ardından Soli Özel’in ilk yazısı bugün Habertürk’te yer aldı.Soli Özel’in 9 Aralık 2016 yılında Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğine seçildiği açıklandı. Özel’in seçildiğine ilişkin haber Doğan Yayın Grubu’nun gazetesi Hürriyet, haber kanalı CNN Türk ve Doğan Haber Ajansı’ndan yayınlandı. Bu haberlerden bir hafta sonra Soli Özel, Ciner Grubu yayın organı Habertürk ile yollarını ayrıldı. Bu durum ‘Soli Özel’in Habertürk’le yollarına ayırmasına Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğine seçilmesi neden oldu’ şeklinde yorumlara neden olmuştu.Habertürk’te dış haberler ve uluslararası politika yazarı olan Soli Özel’in Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından Hürriyet gazetesinde yazması bekleniyordu. Ancak Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı’nın vetosu nedeniyle Soli Özel gazetede yazarlığa başlayamadı.Soli Özel, Hürriyet’te yazarlığını veto eden Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’ya kızarak Doğan Yayın İlkeleri Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.