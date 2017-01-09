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9 Ocak 2017
Metro ve Metrobüs seferleri sabaha kadar sürecek!
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metro
,
metrobüs
İstanbul'da metro ve metrobüs seferleri bugün de sabaha kadar çalışacak
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. İstanbul'de bugün de metro ve metrobüsler sabaha kadar çalışacak.
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