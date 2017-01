Eşi Cem Özer'den ayrıldıktan sonra yalnızlığa bürünen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, hayatına dair detaylardan bahsederken, yalnızlığı hakkında da konuştu

İkinci Şans filmiyle vizyonda olan ve Kösem Sultan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay, hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı. BeStyle dergisine konuşan oyuncu, kariyeri ve özel yaşamı hakkında açıklamalar yaptı.6 yıllık eşi Cem Özer'den ayrılan ve oğlu Osman Nejat Özer ile birlikte yaşayan Nurgül Yeşilçay, " Şu sıralar hayatımda kimse yok, istemiyorum da zaten. Belki de yorulmaktan korktuğum için birini istemiyorumdur... Çocuğumla ilgileniyorum, işe gidiyorum. Artık bana destek olacak birini istiyorum." ifadelerini kullandı.Yeşilçay, günlük alışkanlıklarından bahsederken, "Her gün aynı radyoyu dinlerim, her sabah kalktığımda mutlaka kahve içer ve Twitter'a bakarım. Gelenekçi bir insanım, yeni şeyleri deneyerek yorulmak istemiyorum. Bazı şeyler stabil kalsın, geri kalanlar devamlı değişsin istiyorum."40 yaşındaki oyuncunun konuşmasına şöyle devam etti: "Çalıştığım insanların değişmesini hiç sevmem, yıllarca aynı kişilerle çalışmayı seviyorum.""Korkak insanlardan çok korkuyorum. Bence korkak insan her şeyi yapabilir. Tabii ki hepimizin sorumlulukları var, bunun için bir sürü insana boyun eğeceğiz, işimizi yürüteceğiz. Burada ondan bahsetmiyorum ama durduk yere korkmak ve durduk yere kötülük yapmak açıkçası benim çok anlamadığım bir şey.""İnsanların yalnız kalmayı bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ben de dışarı çıkıyorum, çok da eğleniyorum ama eğer yalnız kaldığımda kendi kendime vakit geçiremiyorsam, bence orada bir problem vardır. Bu kendinle mutlu değilsin demek oluyor çünkü.""Atölyem var; iki yıldır aktif bir şekilde resim yapıyorum. Bir de ortağım var, çok eğlenceli. Etamin de işliyorum, set sonuçta beklenilen bir yer. Boş zamanları da değerlendirmek lazım. Televizyon izlerken falan da yapıyorum. Yakında çanta ticaretine başlayacağız, sette çanta yapıyoruz"Şu sıralar hayatımda kimse yok, istemiyorum da zaten. Belki de yorulmaktan korktuğum için birini istemiyorumdur... Çocuğumla ilgileniyorum, işe gidiyorum. Artık bana destek olacak birini istiyorum."Bana göre güzellik her şeyden önce samimiyet. Söylediğiyle yaptığının birbirini tutması, söylediği şeyin ona yakışması ve sürdürülebilir olması lazım. Bunun için de ya zeki olacak ve beni kandıracak ya da doğal olacak. Karşımdaki ucuz hesaplar peşinde olmasın da o bana yeter."Yeşilçay'ın 2004 yılında evlendiği ve altı yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı Cem Özer'den Osman Nejat Özer isimli çocukları dünyaya gelmişti.