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9 Ocak 2017

Fatma Girik'ten sevenlerine üzücü haber geldi!

fatma girik
Sağlık durumu hakkında konuştu...
Fatma Girik'ten sevenlerine üzücü haber geldi! Yeşilçam'ın efsanelerinden Fatma Girik, geçirdiği iki ameliyat sonrasında zor günler yaşıyor.

Sağlık durumu hakkında konuşan Fatma Girik, "Uzun bir süredir evimde istirahat halindeyim. 10 günde bir hastaneye giderek MR çektiriyorum. 'Nasılsın' diye sorarsanız pek iyi değilim, istirahat ediyorum" dedi.

Kalça kemiğine platin takılan Türk sinemasının usta ismi, "Kendim için sağlık, ülkem için refah diliyorum. Lütfen artık birlik olalım, bunun zamanı" ifadelerini kullandı.

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