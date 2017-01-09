Yeniden fenalaştı ve yoğun bakıma servisine alındı

Ameliyat olmasına rahmen rahatsızlığı geçmeyen İsmail Kahraman yeniden yoğun bakım servisine alındı.Rahatsızlanan ve verilen ilaçlara rağmen rahatsızlığı daha da artan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Güven Hastanesinde ameliyat edilmişti. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, normal odaya alınmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen İsmail Kahraman yeniden yoğun bakım servisine alındı.Türkiye'nin geleceğiyle yakından ilgili olan Anayasa görüşmelerine katılamayacak olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın oy kullanma olanağı da bulunmuyor.