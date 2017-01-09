Ünlü oyuncu ve model Emily Ratajkowski, dün akşam Los Angeles Beverly Hilton Hotel'de düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerindendi.
PARTİNİN İLGİ ODAĞI OLDU
Dün akşam düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin en şıklarından biri, ünlü oyuncu ve model Emily Ratajkowski'ydi. Ratajkowski, sarı ipek elbisesi ve yeni kestirdiği çene hizasındaki saçlarıyla ödül töreni sonrasında düzenlenen partinin ilgi odağıydı. Ancak bu ilgiyle yetinmeyen 25 yaşındaki oyuncu, önden yırtmaçlı eteğini bir anda kaldırdı.
İÇ ÇAMAŞIRI GÖRÜNDÜ
Robin Thicke'in 2013 tarihli şarkısı Blurred Lines'ın videosu'nda rol alarak üne kavuşan Ratajkowski'nin uçukpembe iç maçaşırı gözükünce flaşlar bir anda patladı.