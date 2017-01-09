Emily Ratajkowski, derin yırtmacını fazla açınca iç çamaşırı göründü

Ünlü oyuncu ve model Emily Ratajkowski, dün akşam Los Angeles Beverly Hilton Hotel'de düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerindendi.Dün akşam düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin en şıklarından biri, ünlü oyuncu ve model Emily Ratajkowski'ydi. Ratajkowski, sarı ipek elbisesi ve yeni kestirdiği çene hizasındaki saçlarıyla ödül töreni sonrasında düzenlenen partinin ilgi odağıydı. Ancak bu ilgiyle yetinmeyen 25 yaşındaki oyuncu, önden yırtmaçlı eteğini bir anda kaldırdı.Robin Thicke'in 2013 tarihli şarkısı Blurred Lines'ın videosu'nda rol alarak üne kavuşan Ratajkowski'nin uçukpembe iç maçaşırı gözükünce flaşlar bir anda patladı.