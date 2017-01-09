Show TV'de ekranlara gelecek olan "Yeni Gelin" dizisinin başrolü Brezilyalı bir güzele verildi...

Star TV'nin Özcan Deniz ve Aslı Enver'li dizisi 'İstanbullu Gelin'den sonra bir gelinli dizi de Show TV'den geldi.Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği "Yeni Gelin" dizisinde Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Zeynep Kankonde ve Murat Kocacık gibi sevilen oyuncular oynayacak.Duygusal komedi türündeki dizide Anadolu’da yaşayan büyük bir Türkmen Aşireti’ne gelin giden şehirli bir genç kızın yeni gelinlik hallerini anlatacak dizinin başrolü ise Brezilyalı bir güzele emanet edildi.Adana'da çekileceği açıklanan dizinin erkek başrol oyuncusu ise Tolga Mengi olacak.Kadın başrol için Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli'nin keyşfedilme süreci gibi bir süreç yaşandı ve 2 aylık çalışma sonunda Brezilya’dan güzel bir oyuncu bulundu.22 yaşındaki Jessica May Drociunas, "Yeni Gelin" dizisinde başrol oynayacak.Öte yandan "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisinde rol alan Lale Başar ve Esin Gündoğdu da, aynı yapım şirketinin yeni dizisi "Yeni Gelin"e transfer oldu.