Ünlü televizyon yıldızı Kylie Jenner ve kardeşi model Kendall Jenner, Altın Küre ödül töreni sonrası düzenlenen partiye katıldıkları elbiseyle göz kamaştırdı

Televizyon yıldızı Kylie Jenner, Altın Küre ödül töreni sonrasında NBC Universal'in düzenlediği partiye kardeşi Kendall Jenner ile birlikte katıldı.19 yaşındaki yıldız oyuncu, Los Angeles'ta düzenlenen partide giydiği gümüş elbise ile davetlilerin ve magazin muhabirlerinin ilgi odağı oldu. Kylie pullarla süslü, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırıcı vücut hatlarını cömertçe sergiledi. The Keeping Up With The Kardashians şovunun yıldızı derin yırtmacıyla magazin muhabirlerine bolca bacak pozu verdi.Partiye katılan diğer kardeş Kendall Jenner da giydiği elbiseyle bakışları üzerine topladı. Kendall askısız, turuncu dökümlü elbisesiyle tıpkı kardeşi Kylie gibi uzun bacaklarını cömertçe sergiledi. Kylie ve Kendall kardeşler giydikleri alımlı elbiselerle partiye katılan davetliler arasında, kırmızı halıda en iyi giyinen ünlüler arasında yer aldı ve bolca poz verdi.