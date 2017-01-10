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10 Ocak 2017

Şükran Ovalı'dan duygu dolu Instagram paylaşımı!

şükran ovalı
Şükran Ovalı'nın dünya evine yeni girdiği kocası Caner Erkin'in için Instagram hesabından yaptığı paylaşımı okuyanlar duygu seline boğuldu
Şükran Ovalı'dan duygu dolu Instagram paylaşımı! Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Başkenti Roma'da mütevazi bir nikahla ünlü futbolcu Caner Erkin'le dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı'nın Instagram hesabından kocasına yaptığı gönderme okuyanları duygulandırdı.

"İYİ Kİ VAZGEÇMEDİN, SABRETTİN"
İşte Ovalı'nın kocasına yazdığı duygusal sözler:

Gülmelerimiz karışsın birbirine, vazgeçmeyelim ne bizden ne gülümsemekten.. İyi ki buldun beni, sabrettin,vazgeçmedin.

"AŞKIMIZ AŞKA UMUT OLSUN"
Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim, yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız... Bir ömür sürsün sevgimiz...

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