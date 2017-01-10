Şükran Ovalı'nın dünya evine yeni girdiği kocası Caner Erkin'in için Instagram hesabından yaptığı paylaşımı okuyanlar duygu seline boğuldu

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Başkenti Roma'da mütevazi bir nikahla ünlü futbolcu Caner Erkin'le dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı'nın Instagram hesabından kocasına yaptığı gönderme okuyanları duygulandırdı.İşte Ovalı'nın kocasına yazdığı duygusal sözler:Gülmelerimiz karışsın birbirine, vazgeçmeyelim ne bizden ne gülümsemekten.. İyi ki buldun beni, sabrettin,vazgeçmedin.Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim, yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız... Bir ömür sürsün sevgimiz...