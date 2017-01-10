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10 Ocak 2017
Yeni kimlik kartlarına en yoğun başvuru hangi ilden?
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kimlik
,
istanbul
İstanbul'da yeni kimlik yoğunluğu...
2 Ocak'tan bu yana 86 bin 894 kişi yeni kimlik kartını alabilmek için başvuruda bulunurken, en yoğun başvuru 34 bin 607 kişiyle İstanbul'dan oldu. İstanbul'u Ankara izledi.
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