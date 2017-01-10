Doğan-Burda dergi grubunda 23 yıldır yayımlanan Atlas Dergisi’nde yayın yönetmenliği görevine hangi isim getirildi?

Atlas Dergisi’nin başına aynı grupta yayımlanan Atlas Tarih dergisinin de yayın yönetmeni olan Kansu Şarman getirildi. Şarman, bundan sonra her iki derginin yayın yönetmenliği görevini bir arada yürütecek.Gazetecilik mesleğine 1988 yılında Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak başlayan Kansu Şarman, Ulusal Basın Ajansı, atv ve NTV haber merkezlerinde muhabirlik ve editörlük yaptı. 2010 yılından bu yana da Atlas Tarih dergisinin yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.