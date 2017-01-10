Sosyal medyanın diline düştü...

Ben Bilmem Eşim Bilir programının yılbaşı gecesinde yaşanan bir playback olayı sosyal medyanın diline düştü.Bülent Ersoy'un programda playback söylediği şarkıda, Ersoy'a vokalde eşlik eden arkadaki iki isim Tarkan'ın söylediği bölüme gelince devreye girdi. Şarkının o bölümünde Tarkan'ın söylediği şarkıyı kendileri söylüyormuş gibi yapan iki vokalin bu durumu izleyenleri güldürdü.Kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren playback skandalı için "içlerine Tarkan kaçtı" yorumları yapıldı.