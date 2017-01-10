Bomba bir iddia ortaya attı

Uzun süredir Hürriyet'in Washington temsilcisi olan Tolga Tanış'ın görevinden alındığını söyleyen Cem Küçük, Tanış'ın koltuğuna Cansu Çamlıbel'in getirildiğini ifade etti.Hürriyet tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken Cem Küçük, Aydın Doğan'ı bu kararından dolayı tebrik etmeyi de unutmadı.1-Aydın Doğan,Tolga Tanış'ı görevden aldı ve Washington temsilciliğine Cansu Çamlıbel'i getirdi. Kendisini tebrik ederim.2-Ben eğriye eğri doğruya doğru derim.Karanlık ilişkilere giren Tolga Tanış'ın görevinden alınması isabetli karardır. Bravo Aydın Bey.3-Cansu Çamlıbel'i çoğu zaman röportajları sebebiyle yayınlarımda takdir ettim. Yeni görevinde başarılar dilerim.4-Fakat Cansu Çamlıbel unutmamalı ki, Tolga gibi Türkiye-Karşıtı angajmanlara girerse aynı akıbet kendisi için de olur.5-Erdoğan muhalifi olabilirsiniz ama Türkiye muhalifi olamazsınız. Washington'da Türk düşmanı çevrelerin sözcülüğünü yapamazsınız.6-Benim kimseye takıntım yok. Ben yapılana bakarım. Tolga Tanış'ın indirilme kararı çok doğrudur. Aydın Doğan'ı alkışlıyorum.