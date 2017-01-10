Digiturk platformunun yeni sahibi beIN Media, Lig TV kanallarının ismini değiştiriyor

Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Lig TV'nin ismi tarihe karışıyor. Süper Lig ve dünya liglerini yayınlayan Lig TV'nin yeni sahipleri isim değişikliğine gidiyor. Türk futbolseverlerin 2001 yılından bu yana Süper Lig'i takip ettiği Lig TV kanalının ismi beIN Sports oluyor. 2015 yılında beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalının ismi tarih olacak.13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.Habertürk'ün haberine göre; Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını Perşembe günü gerçekleştirecekler.