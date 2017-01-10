Facebook, videolarına ara reklam almaya hazırlanıyor...

Dünyanın en geniş sosyal ağlarından biri olan Facebook, kullanıcıların paylaştığı videolara 'ara reklam' getirmeye hazırlanıyor. Reklamlar, video izlenmeye başladıktan en az 20 saniye sonra görülecek ve tek seferde en çok 15 saniye sürecek. 90 saniyeden kısa videolara reklam alınamayacak.Şirkete yakın kaynakların teknoloji blogu Recode'a verdiği bilgiye göre, yeni formata 2017 başlarında geçilecek. İçerik üreticilerin reklam gelirlerinden alacakları pay, videoları gelire dönüştürme konusunda dünyanın bir numaralı platformu olan YouTube'da olduğu gibi yüzde 55 olacak.2016 başından bu yana şirket, sitedeki videolarını ön plana çıkarmaya gayret ediyor. Facebook verilerine göre kullanıcılar sitede her gün 100 milyon saat video izliyor. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in video başlamadan önce reklam gösterme fikrine sıcak bakmadığı biliniyor.Buzfeed gibi popüler içerik üretici kanallar bir süredir Facebook'a reklam gelirlerinin azlığından şikayet ediyordu. Facebook bunun üzerine geçen yıl sponsorlu videolara izin verdi. Ayrıca 2015'te ayrı bir video kanalıyla reklam gösterimini ve canlı yayınların arasında reklam göstermeyi denedi.Şirketin içerikten sorumlu başkan yardımcısı Dan Rose, 2016'da Poynter'a yaptığı bir açıklamada canlı yayınlarda denedikleri 'ara reklam' yöntemini 2017 başlarında tüm videolara geçirmeye hazırlandıklarını belirtmişti.