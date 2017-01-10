Aslışah Alkoçlar'la ilişkisini bitirdikten sonra şarkıcı Hadise ile görüştüğü ortaya çıkan Hakan Sabancı, bu kez ressam Nilay Erköseoğlu ile görüntülendi

Hakan Sabancı'nın adı yine bir güzelle anılıyor! Aslışah Alkoçlar'la ilişkisini bitirdikten sonra şarkıcı Hadise ile görüştüğü ortaya çıkan Sabancı, bu kez ressam Nilay Erköseoğlu ile görüntülendi. İkili, Kartalkaya'da tatil yapıyor.Sabancı ile Erköseoğlu, geçtiğimiz günlerde Kaya Plazzo Otel'e gitti. İkiliye, Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile arkadaşları da eşlik etti. Kayak yapmayı tercih etmeyen çift, birlikte yürüyüş yaparken görüldü.(Günaydın)