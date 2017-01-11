Doğan Dağıtım A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevine Kürşat Demircioğlu getirildi

Atama haberi kurum içi yapılan bir duyuruyla çalışanlara bildirildi.1 Şubat 2017 günü itibariyle İcra Kurulu Başkanlığı görevini devralacak olan Kürşat Demircioğlu, 1 Nisan 1988 günü Doğan Grubu bünyesinde çalışmaya başlamıştı.Sırasıyla Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş., Hürriyet A.Ş. de Muhasebe ve Mali İşler Yöneticiliği, 2001 yılından Ekim 2016 yılına kadar da Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. ye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev aldı.1 Şubat 2017 tarihi itibarı ile Doğan Dağıtım A.Ş. ye İcra Kurulu Başkanı olarak göreve başlayacak olan Kürşat Demircioğlu, aynı zamanda Doğan Dağıtım A.Ş., Suzuki A.Ş., Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş., Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş. ve Doğan Faktoring A.Ş. de Yönetim Kurullarındaki görevlerini de sürdürmeye devam edecek.