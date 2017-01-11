Tolga Tanış'ın yerine Hürriyet Washington Temsilciliği görevine getirilen Cansu Çamlıbel, arkadaşlarıyla veda yemeğinde buluştu

7 yıldır Hürriyet'in Washington Temsilciliği'ni yürüten Tolga Tanış'ın yerine atanan Cansu Çamlıbel, yolculuk hazırlığına başladı...Pazartesi günleri Hürriyet'te söyleşilere imza atan Cansu Çamlıbel, geçen yıl Harvard'da Neumann gazetecilik bursu almıştı.Cansu Çamlıbel'in uzun süre beraber çalıştığı Hürriyet yazarları Mehmet Y. Yılmaz ve Melis Alphan, Çamlıbel için düzenlenen veda yemeğinde buluştu.Melis Alphan, Yılmaz ve Çamlıbel'le çekildikleri bir kareyi Instagram hesabında paylaştı.