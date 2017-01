Şarkıcı Tuğba Özerk, sunduğu TV programından ayrılan Deniz Akkaya’yı sinirlendirecek açıklamalarda bulundu...

Her fırsatta ekranda kendisini karalamaya çalıştığını iddia ettiği Akkaya hakkında konuşan popçu, “Tatlım, laflarına dikkat et, evden de kovulma. Yeni işler keşfet, evden canlı yayın falan yap!” açıklamasında bulunduDeniz Akkaya, kızının boşanma konusuyla ilgili canlı yayına bağlanan Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani’ye, "Siz kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye sormuş ve büyük olay olmuştu.Tuğba Özerk bu yapılanı unutmadı ve Deniz Akkaya'nın 'Duymayan Kalmasın' sunuculuğundan gönderilmesinin ardından konuştu...Ekranda kendisini karalamaya çalıştığını iddia ettiği Akkaya'ya seslenen popçu Tuğba Özerk, "Tatlım, laflarına dikkat et, evden de kovulma. Yeni işler keşfet, evden canlı yayın falan yap!" dedi.