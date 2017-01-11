Kim sunacak?

'Kim Milyoner Olmak ister'de, Kenan Işık'ın geçirdiği kaza sonrası sağlık bayrağı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı. Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde Murat Yıldırım'ın Milyoner'in yeni sunucusu olacağını açıkladı.ATV’nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?’in başarılı sunucusu Selçuk Yöntem, bayrağı son dönemin gözde oyuncusu Murat Yıldırım’a teslim etmeye hazırlanıyor.Adı önce 'Kim 500 Milyar İster'di, Kenan Işık'ın efsane sunumuyla hep en çok izlenen bilgi yarışması programı oldu. Daha sonra adı 'Kim Milyoner Olmak İster?' oldu.2011 yılından beri de atv'de yayınlanıyor.Işık'ın yaşadığı trajik sağlık sorunu sonrası bayrağı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.Tıpkı Işık gibi babacan, sevecen tavrı, esprileri ve etkileyici ses tonuyla Yöntem, 'Kim Milyoner Olmak İster?'i hep en çok izlenen programlar arasına soktu.Günümüzde kültürsanat programları bile büyük kanallarda kolay kolay yer bulamazken, atv gibi reyting yarışının tam ortasında yer alan bir kanalda bu efsane bilgi yarışması, dizilerle yarışacak reytinglere ulaştı.İzleyiciler kimi zaman profesörlerin ilk soruda elenmesine şaşırdı, en kolay soruya verilen komik cevaplara güldü, kimi zaman da zeka küpü yarışmacıların başarılarıyla gururlandı. Ve en önemlisi, keyifli vakit geçirirlerken bilgilendiler.Şimdi değişim zamanı!Selçuk Yöntem; Işık'tan aldığı bayrağı, başarıyla taşıyarak ünlü oyuncu Murat Yıldırım'a devrediyor.Yıldırım, tıpkı Yöntem gibi milyonlarca hayranı olan bir oyuncu, ses tonu iyi ve karizmatik bir duruşa sahip. Eminim o da Yöntem gibi bu bayrağı başarıyla taşıyacak, gençlerin 'Kim Milyoner Olmak İster?'e ilgisini daha da artıracak.Teşekkürler Selçuk Yöntem, yolun açık olsun Murat Yıldırım.