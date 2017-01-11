Dolar, 3,94'ü aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki hızlı yükselişin altında dört etken yatıyor. Peki doların hızlı yükselişi altında yatan bu dört etken ne?

Piyasalarda yılbaşından bu yana baş döndüren hareketler yaşanıyor.Yeni yıla hızlı yükselişle giren dolar 3,94'ü aşarak rekorunu yeniledi. Dolardaki sert hareketin altında dört neden yatıyor.Merkez Bankası dün likiditeye yönelik önlemler açıklasa da kurdaki hareketi frenleyemedi. TL'deki hızlı erime sonrasında Merkez Bankası piyasalara "yakından izliyoruz, gerekli önlemi alırız" mesajı verdi. Kurdaki hızlı yükselişin ardından 24 Ocak'ta faiz toplantısında Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı yakından izlenecek. Piyasalar Merkez'in faiz artışı konusunda elinin rahat olmayabileceği endişesi taşıyor. Merkez'in hamleleri piyasaların radarında olacak.ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faizlerde daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi gelişen ülkelere yönelik baskı yaratıyor. Her ne kadar diğer gelişmekte olan ülkelerde etki sert hissedilmese de, TL'deki değer kaybının arkasında bu neden de yatıyor. Yeni başkan Donald Trump'ın politikalarının 20 Ocak'ta netleşmesinin ardından Fed'in marttaki toplantısında faiz artışı gerçekleşebilir.Piyasalar siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyor. Anayasa değişiklik paketi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Maddelerin görüşüldüğü pakete ilişkin gelişmeler ve buradan gelecek haberler piyasaların yakın takibinde. Siyasi ve jeopolitik gelişmeler kurda etkili oluyor.Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 27 Ocak tarihinde açıklayacağı kararında Türkiye'nin notunu indirebileceği endişesi kuru baskılıyor. Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in değerlendirme tarihinin yaklaşması tedirginlik yaratıyor.Kaynak: NTV