ATV'de sabah kuşağında ekranlara gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, önceki gün neredeyse tüm prime time yapımlarını geride bırakmayı başardı.

Kayıpları bulma, çözülememiş cinayetleri çözme mekanı haline gelen ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türk televizyonculuk tarihinde bir devrimi daha gerçekleştirdi.'Müge Anlı ile Tatlı Sert', önceki gün reyting listesinde neredeyse tüm prime time yapımlarını geride bırakmayı başardı.Posta gazetesi yazarı Mesut Yar da bu durumu, "TV tarihinde bir devrim" olarak niteledi.Mesut Yar'ın, "Bu da ekrandaki devrim!" başlıklı yazısı şöyle:"Prime time en basit manasıyla televizyon izleyicisinin en yüksek katılımla ekran karşısında olduğu saat dilimidir.Ve terminolojide bu dilim saat 20.00 ile 23.00 arası olarak tanımlanır.Daha doğrusu tanımlanırdı. Çünkü önceki gün sabah kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert (Atv) neredeyse tüm prime time yapımlarını geride bırakarak toplam izleyicide ikinci oldu.Böylece Türk TV tarihinde kendi çapında ilginç bir devrim yaşandı. Müge Anlı'ya sabahın 10.00'unda dizilerin bile dudağını ısırtacak bu reytingi aldıran nedenleri anlatmaya gerek yok. Kimi 'kar-kış filan' diyebilir, kimiyse 'ekranlar boştu' deyip küçümseyebilir...Ben ise neticeye bakarım. İzleyiciye dokunan bir iş için 24 saatin herhangi bir yerinde olmak yeterlidir. Kanıtı buz gibi ortada işte!