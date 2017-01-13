MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta'nın bacağını kimin ısırdığı tartışılırken gülme krizine girdi.

Yeni anayasa görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasındaki gerginlikler perşembe sabahı kavgaya dönüştü.Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylandığı sırada CHP'li vekillerin protesto amacıyla kürsüyü işgal etmesiyle başlayan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnu kırıldı. AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacağından yaralandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te yaşanan kavgada AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta'nın bacağının ısırıldığı iddiası üzerine çıkan kavgaya gülerek tepki gösterdi.