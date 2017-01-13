Acun Ilıcalı kişisel sosyal medya hesbından Survivor 2017 ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu

Acun Ilıcalı yapımcılığında ve sunuculuğunda gerçekleşecek olan Survivor 2017’nin Gönüllüler ve Ünlüler kadrosu belli oldu. Yayınlanmaya başladığı andan itibaren ciddi bir izleyici kitlesini kendisine çekmeyi başaran yarışmanın, geride bıraktığımız yıl kazanan ismi Avatar Atakan olmuştu. Zorlu parkurlardan geçebilmek adına atletik bir vücudun gerekli olduğu yarışmada belki de bu yüzden Gönüllüler takımında yer alan profesyonel sporcuların şansı daha çok oluyor.Yarışmanın kazananı her ne kadar seyircilerin oylarıyla belli olsa da ünlü isimlerin gönüllüler karşısındaki şansları çoğunlukla eşit oluyor. Son yıllarda bu durum gönüllüler lehine ağır basarken sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı’nın paylaşımı bu durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Sosyal medya hesabından Gönüllüler takımının videosunu paylaşan Acun Ilıcalı, paylaşımının altına: “İşte Gönüllüler’in yeni tanıtımı. Bana göre şimdiye kadarki en güçlü Gönüllüler Takımı. Ünlüler’in yeni tanıtımını daha sonra paylaşacağım” notunu düşerek bu sene ünlüler takımının işinin daha zor olduğunu ortaya koydu.Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Serhat Akın, Tarık Mengüç, Dj Berna Öztürk, Seda Demir, Çılgın Sedat, Pınar Saka, Sema Apak, Milli Boksör Adem Kılıçcı, Şahika Ercümen ve Sabriye Şengül yarışacak.Survivor 2017 yarışmasının gönüllüler kadrosunda Gökhan Gözüken, Fulya Şahin, Ogetay Girişken, Denisa, Elif Sadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya yarışacak.