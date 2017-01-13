Eski film yıldızı Cicciolina bir aygır ile seks yapmamasına rağmen bu şekilde bilgilerin yer aldığı Google'a 79 milyon euro'luk manevi tazminat davası açtı.

Asıl adı Ilona Staller olan 65 yaşındaki Macar asıllı eski film yıldızı Google'a 70 milyon euro'luk manevi tazminat davası açarken 9 milyon euro da mahkeme masrafları için istedi.İtalyan Parlamentosunda miletvekilliği de yapmış olan Cicciolina, FQ Magazine adlı dergiye yaptığı açıklamada 80'lı yıllarda çevirdiği 'Cicciolina Number1' adlı porno filminde kullanılan aygır ile seks sahnesini şöyle anlattı: "Yönetmen Riccardo Schicchi çekimlerde bir göz yanıltması yaptı. Ben faytonda oturuyorum. Aygırın yanında bir başka kadın bulunuyor. Kısacası yetişkinlerin rahatlıkla anlayabileceği bir hileli görüntü. Ama Google sevişen benmişim gibi lanse ediyor. Bu bir iğrençlik, utanmazlık. Sonsuz kabuslar geçiriyorum. Suçluların cezasız kalmaması gerek. Kaç kere avukatım Luca Di Carlo kanıtları aktardı ama nafile." Cicciolina tazminatı alacağına inandığını belirterek "Ben bir hayvanseverim. Zoofiliden nefret ediyorum. Böyle bir sevişme sahnesini nasıl yapabilirim?" dedi.