Türkiye’nin en eski ve en çok aboneli (Yaklaşık 3.5 milyon) pay TV’si Digiturk’te 13 Ocak’tan (bugün) itibaren yepyeni bir dönem başlıyor

Digiturk’ü aldıktan sonra katıldığı Süper Lig ihalesini de kazanan Katarlı beIN Media Group, digital platformda bir dizi yeniliğe gitti.Digiturk’un CEO’su Yousef Al-Obaidly dijital platformun Ayazağa’daki merkezinde yaptıkları yenilikleri ve hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla anlattı.Süper Lig’de ikinci yarının başladığı gün olan 13 Ocak’tan itibaren Digiturk abonelerinin kanalın yeni logoları ve yeni yüzlerini göreceğini söyleyen CEO Al-Obaidly, “Digiturk markasını muhafaza edeceğiz, ama 5 kıtada ve 40 ülkede yayın yapan ulusal markamız beIN’i de Türkiye’ye tanıtmak durumundayız” dedi.Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu Digiturk’teki değişiklikleri ve beIN Media Group’un yapacaklarını köşesine taşıdı. İşte Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm:Digiturk’ün kanalları bundan böyle beIN Sports, beIN Movies, beIN Series, beIN Gurme ve beIN İz olarak yayın yapacak.beIN sports, Türkiye Süper Lig maçlarını, yayın yaptığı mecranın izleyicilerine de ulaştıracak. Böylece Türk futbolu dünyaya açılmış olacak.beIN Gurme, sadece Türkiye’de değil, artık 24 ülkenin yerel dillerinde de yayınlanacak.Dünyanın bir numaralı yayıncısı olan beIN Sports, zaman içinde ünlü futbolcularla futbol adamlarını Türkiye’ye getirip, Süper Lig maçlarını izlettirecek ve beIN Sports’un yayınlarına çıkaracak.beIN Media Group, marka bütünlüğünü koruma adına beIN Sports’un stüdyosunu da yeniledi. bein sports, 25 ülkedeki stüdyolarının aynısını Portekiz’in Lizbon şehrinde hazırlatıp, Ayazağa’ya monte etti.14 farklı program için tasarlanan 500 metrekarelik stüdyodan ilk yayın bugün.Şansal Büyüka ve arkadaşlarının Maraton’unun yanı sıra Depar, Yeni Gün gibi programlar artık 1.800 metre led ışık kullanılan bu stüdyodan yapılacak.Hollywood’un ünlü stüdyolarından Miramax’ı satın alan grup, firmanın tüm filmlerini Digiturk’te ekrana getirecek.Türk sinemasına yatırım yapmaya devam edecek olan beIN Media, Türkiye’den sağladığı yerel içerikleri de dünyaya satacak.Grup olarak Digiturk’teki yaptıkları yenilikleri seyircilerin bugünden itibaren fark etmeye başlayacağını söyleyen Yousef Al-Obaidly, “Digiturk, Eylül 2017’den sonra bambaşka bir dijital platform olacak” dedi.