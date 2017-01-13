Ünlü spor spikeri ve yorumcu Ertem Şener'in, Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan hakkında 2 gün önce söylediği iddialı sözler, sosyal medyada gündem oldu!

Olcay Şahan'ın, 5 yıldır forma giydiği Beşiktaş'tan ayrılıp Trabzonspor'a transfer olması futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı. Öyle ki, birçok spor yorumcusu birkaç gün önce yaptıkları tahminlerde Olcay'ın kesinlikle Beşiktaş'tan ayrılmayacağını ifade etti.Bu isimlerden biri de ünlü spor spikeri ve yorumcu Ertem Şener oldu. Şener, 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı yayında, "Olcay Şahan Trabzonspor'la anlaştı diyenler var. Lakin Olcay Trabzonspor'la anlaşmayacak. Bonservisine 1.5 milyon, kendisine de yıllık 2 milyon Euro teklif edilmiş. Kendisine teklif edilen para 3 milyon Euro da Olcay gitmeyecek" dedi.Ertem Şener, bu sözlerinden 2 gün sonra Olcay Şahan, 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'la sözleşme imzalayınca sosyal medyada gündem oldu.Futbolseverler, Şener'in, "Olcay Trabzonspor'a gitmeyecek' sözlerinin yer aldığı bu videoyu paylaşıp espri dolu mesajlar yazdı.