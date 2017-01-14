İsviçre'de kız arkadaşı ile ilişkiye girdiği sırada kız arkadaşına haber vermeden kondomu çıkaran Fransız adam, tecavüzden mahkum oldu

İsviçre'de kız arkadaşıyla birlikte olurken kondomunu çıkaran genç, tecavüzden suçlu bulundu. İsviçre'de görülen davada mahkeme, kız arkadaşının kondom taktığını düşündüğü adamın kondom takmadan cinsel ilişkiye girmesinin tecavüz suçu oluşturduğuna karar verdi. 47 yaşındaki adam mahkeme 12 ay tecil edilmiş hapis cezası verildi.Fransız adam, kondomsuz ilişkiye girdiği kadınla sosyal medyadan tanışmış. Çift kadının evindeki ikinci buluşmalarında cinsel ilişkiye girdiler. İlişki öncesi adam kondom taktı ama daha sonra kadının farkına varamayacağı bir şekilde kondomu çıkarıp ilişkiye devam etti. Kadın ise partnerinin kondomu çıkardığını ilişki bittikten sonra fark etti ve mahkemeye başvurdu.Mahkemede müvekkilinin partnerinin kondomu çukardığını fark etmesi halinde ilişkiye girmeyeceğini söyleyen kadının avukatı mahkemenin ilk defa İsviçre'de böyle bir karar verdiğini belirtti.