Bakanlık tarafından alkollü mekanlarda ve gece geç saatlerde sahneye çıkması yasaklanan popçu Aleyna Tilki 100 tam puan aldığı fizik sınavı kağıdını paylaştı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile büyük bir çıkışa imza atan 16 yaşındaki popçu Aleyna Tilki 'derslerimde de çok başarılıyım' dercesine bir paylaşımda bulundu.Aleyna Tilki, 100 tam puan aldığı Fizik sınav kağıdını sosyal medyadan paylaştı. Henüz lise öğrencisi olan genç popçu, Twitter´dan yaptığı paylaşımda "Fizik dersinden 100 aldım. Yazı çok kötü ama kusura bakmayın" ifadelerine yer verdi.Genç popçunun bu paylaşımı sosyal paylaşım sitesi Twitter´dan çok sayıda beğeni ve yeniden paylaşım (RT) aldı.