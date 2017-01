Hafta ici yayınlanacak...

İnci Ertuğrul, FOX ekranlarında her bölümünde bir psikolog, bir avukat ve çocuklarını bulmak, onlara kavuşmak için çare bekleyen aileleri Kaybolan Çiçekler’de ağırlayacak.Çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmuş çocuklarını bulmak isteyen yüreği parçalanmış ailelerin çaresizliğine çare olmak, sorunlarına hukuki ve psikolojik desteklerle çözümler aramak ve en önemlisi kaybolan ailelerin çocuklarını bulmak için çalışan yepyeni programın sunucu koltuğunda İnci Ertuğrul oturuyor ve ona konusunda uzman titiz bir istihbarat ekibi eşlik ediyor.Türkiye’nin her yerinde görev yapan 4 adet muhabir ile canlı olarak olay yerlerinden bilgi alınacak, kaybolan çocuklarla ilgili istihbarat bilgileri uzman bir ekip tarafından en ince detayına kadar titizlikle araştırılacak ve emniyet, jandarma ve diğer görevliler birlikte çalışmalar yürütülecek.İnci Ertuğrul, Kaybolan Çiçekler ile aileleri çocukları ile kavuşturmak için kolları sıvayacak ve herkes FOX ekranlarında bu duygusal mücadeleye tanıklık edecek.İnci Ertuğrul ile Kaybolan Çiçekler, 16 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat: 10:00'de FOX ekranlarında olacak.