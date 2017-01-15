Türkiye'nin uluslararası arenadaki sesi olmak için yola çıkan TRT World, yaptığı son anlaşma ile 190 ülkede izlenebilir halde geldi...

Uluslararası medya çözümleri sağlayıcısı Globecast, Türksat ve TRT arasında imzalanan uzun süreli anlaşma ile TRT World, 190 ülkede izlenebilecek.TRT'den yapılan açıklamaya göre, 1 yılı aşkın süredir yayında olan TRT World, uluslararası yayın alanını genişletmeye devam ediyor.Uluslararası medya çözümleri sağlayıcısı Globecast, Türkiye'nin uydu operatörü Türksat ve TRT arasında imzalanan uzun süreli anlaşma ile TRT World erişimini dünya çapında genişletecek. Böylelikle TRT World, haberlerini Türksat ve 10 büyük yayın uydusu üzerinden Avrupa, Ortadoğu, Asya Pasifik, Afrika, Avustralya ve Amerika'ya ulaştırabilecek.Anlaşma kapsamında Türksat, TRT World'ün stratejik ortağı olarak teknik yayın çözümleri sunmak için Globecast ile çalışarak, genişleyen küresel erişimin gerçekleşmesinde yer alırken, Globecast da dünya çapında bağlantıları, 10 uyduya erişim ve dağıtım hizmetleri sunacak.Türksat ve Globecast ile böylesine büyük bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirten TRT Genel Müdürü Şenol Göka, "TRT World olarak büyümeye devam ediyoruz ve uluslararası yayın anlaşmalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu anlaşma ile artık TRT World'ün doğru haberin doğru kaynaktan aktarımını sağlayan ve insanı merkeze alan yayınları dünyanın tüm kıtalarında, 190 ülkeye ulaşmış olacak. TRT World, genişleyen küresel izleyici kitlesi ile uluslararası haber yayıncılığına yeni bir bakış açısı getirmeye devam edecek." dedi.Türksat Genel Müdürü Cenk Şen de, "Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası uydu operatörü Türksat, Globecast aracılığı ile TRT World'ün küreselliğini tescil eden bu anlaşma kapsamında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu anlaşma ile TRT World, dünya genelindeki konumunu güçlendirecek. Türksat olarak tecrübemizi küresel düzeyde paylaşma imkanı bulduğumuz bu anlaşma hem TRT World'e hem de Türkiye'ye fayda sağladığı için gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.Globecast'in MENA Genel Müdürü Giorgio Giacomini ise böylesine büyük ve önemli bu projenin içinde olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Sadece Globecast'in sağlayabileceği küresel bağlantı gereksinimlerini içeren bu proje TRT World ve Türksat ile yakın iş birliği içerisinde çalışarak mümkün olmuştur. TRT World'ün bu sektörde gelmek istediği noktayı ve hedeflerini takdir ederek kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.