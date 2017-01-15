Tuba Unsal, Kaliforniya Beverly Hills'de 74'üncüsü düzenlenen 'Golden Globe'u izlemek için Amerika'ya gitmişti

Kırmızı halıdaki fotoğraflarında yorgun, bitkin, halsiz görünen güzel oyuncunun takipçileri "Ne oldu, hasta mısın?" diye sorular yöneltti. Tuba Ünsal, bu soruları cevapsız bırakırken, gerçek Türkiye'ye dönünce ortaya çıktı.Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü oyuncu, kırmızı halıya adım attığı dakikalarda rahatsızlandı. Dünya basınına poz verdiği sırada zorlukla ayakta durabilen Ünsal, bayılınca ambulansa kaldırıldı. Çünkü ağır bir gribal enfeksiyon geçirdi.