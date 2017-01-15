"Sosyete Kasabı" Nusret'in ünü Avrupa ve Amerika'dan sonra Arap dünyasına da ulaştı. Nusret sokak duvarlarına resmedildi

"Sosyete Kasabı" Nusret'in ünü sınırları aştı. Avrupa ve Amerika medyasında videolarıyla popülarite kanan Nusret'in ünü Arap Yarımadası'na kadar ulaştı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Abu Dabi'de Nusret sokak duvarlarına resmedilmeye başlandı.Nusret'de Instagram hesabından Abu Dabi'de bir sokak duvarına çizilen resminin fotoğrafını paylaşıp İngilizce olarak kendisine duyulan ilgiye teşekkür etti.