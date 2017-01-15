İnce beline rağmen yuvarlak ve dolgun kalçaya sahip olmasıyla bilinen Cansu Taşkın, sosyal medyadaki 'silikon' iddialarına sert çıkarak, paylaştığı fotoğrafla iddialara yanıt verdi

Güzellik yarışmasında üçüncü olmasıyla bilinen ve o günden bu güne fiziğini korumayı başaran Cansu Taşkın'ın son paylaşımı olay oldu. Bikinili fotoğrafını paylaşan ünlü model, "Silikon diyenler için paylaşıyorum, doğuştan böyle fiziğim" dedi.Adı son zamanlarda Arda Turan ile anılan Cansu Taşkın, ünlüler camiasında bekarların gözde isimlerinden birisi. Doğal olarak fiziği de sürekli tartışılan konular arasında. İnce beline rağmen nasıl böyle bir kalçaya sahip olduğu sorusu defalarca soruluyor. Ünlü modelin ise sorulara cevabı her daim 'spor' oluyor.Son paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Cansu Taşkın, fotoğrafının altına şu notu düştü:"Heryerde silikon dediniz bu fotoyu silikon diyenler için paylaşıyorum benim doğuştan böyle fiziğim tabiki sporla da koruyorum. Bu arada harika mesajlarınızı okuyorum özellikle kızlar fiziğimle alakalı bilgiler vereceğim."